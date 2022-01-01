Директория на компаниите
Ad Hoc
Ad Hoc Заплати

Диапазонът на заплатите на Ad Hoc варира от $99,960 в общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $152,434 за Ръководител на програма в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Ad Hoc. Последна актуализация: 8/25/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $140K
Продуктов дизайнер
Median $122K

UX дизайнер

Бизнес анализатор
$102K

Информационен технолог (ИТ)
$100K
Продуктов мениджър
Median $125K
Ръководител на програма
$152K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Ad Hoc, е Ръководител на програма at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $152,434. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Ad Hoc, е $123,500.

