Acxiom
Acxiom Заплати

Заплатата в Acxiom варира от $37,185 общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $162,185 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Acxiom. Последно актуализирано: 9/1/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $110K

Фул-стак софтуер инженер

Архитект на решения
Median $100K

Дейта архитект

Специалист по данни
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Финансов аналитик
$144K
Информационен технолог (ИТ)
$37.2K
Проектен мениджър
$83.6K
Продажби
$80.4K
Мениджър софтуерно инженерство
$162K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Acxiom е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $162,185. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Acxiom е $105,000.

