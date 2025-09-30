Директория на компаниите
ACV Auctions Мениджър софтуерно инженерство Заплати в Buffalo Area

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър софтуерно инженерство in Buffalo Area в ACV Auctions възлиза на $200K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ACV Auctions. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
ACV Auctions
Software Engineering Manager
Buffalo, NY
Общо годишно
$200K
Ниво
hidden
Основна
$160K
Stock (/yr)
$40K
Бонус
$0
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в ACV Auctions?

$160K

Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър софтуерно инженерство в ACV Auctions in Buffalo Area е с годишно общо възнаграждение от $295,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ACV Auctions за позицията Мениджър софтуерно инженерство in Buffalo Area е $200,000.

