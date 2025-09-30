Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Canada в ACV Auctions възлиза на CA$135K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ACV Auctions. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
ACV Auctions
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Общо годишно
CA$135K
Ниво
L4
Основна
CA$105K
Stock (/yr)
CA$30K
Бонус
CA$0
Години в компанията
3 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в ACV Auctions?

CA$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в ACV Auctions in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$176,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ACV Auctions за позицията Софтуерен инженер in Canada е CA$125,486.

