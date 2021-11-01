Директория на компаниите
ACV Auctions
Работите тук? Заявете вашата компания

ACV Auctions Заплати

Заплатата в ACV Auctions варира от $85,425 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $200,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ACV Auctions. Последно актуализирано: 9/8/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $150K

Фул-стак софтуер инженер

Мениджър софтуерно инженерство
Median $200K
Специалист по данни
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Продуктов дизайнер
$87.6K
Продуктов мениджър
$85.4K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в ACV Auctions е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $200,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ACV Auctions е $110,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за ACV Auctions

Свързани компании

  • Citi
  • JLL
  • CoStar Group
  • Sabre
  • Navient
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси