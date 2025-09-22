Директория на компаниите
Activision Blizzard Програмен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Програмен мениджър in United States в Activision Blizzard варира от $84K до $115K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Activision Blizzard. Последна актуализация: 9/22/2025

Средно общо възнаграждение

$91K - $108K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$84K$91K$108K$115K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Activision Blizzard, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

El paquete salarial más alto reportado para un Програмен мениджър en Activision Blizzard in United States tiene una compensación total anual de $115,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Activision Blizzard para el puesto de Програмен мениджър in United States es $84,000.

