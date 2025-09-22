Директория на компаниите
Activision Blizzard
Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in United States в Activision Blizzard възлиза на $254K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Activision Blizzard. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна заплата
company icon
Activision Blizzard
Senior Product Manager
San Francisco, CA
Общо годишно
$254K
Ниво
Senior
Основна
$195K
Stock (/yr)
$20K
Бонус
$39K
Години в компанията
3 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Activision Blizzard?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Activision Blizzard, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Activision Blizzard in United States е с годишно общо възнаграждение от $559,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Activision Blizzard за позицията Продуктов мениджър in United States е $195,000.

