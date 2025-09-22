Директория на компаниите
Activision Blizzard Аналитик данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Аналитик данни in United Kingdom в Activision Blizzard варира от £57.3K до £78.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Activision Blizzard. Последна актуализация: 9/22/2025

Средно общо възнаграждение

£61.4K - £74.2K
United Kingdom
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
£57.3K£61.4K£74.2K£78.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

£121K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Activision Blizzard, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Аналитик данни в Activision Blizzard in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £78,249. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Activision Blizzard за позицията Аналитик данни in United Kingdom е £57,337.

