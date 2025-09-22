Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Счетоводител in Ireland в Activision Blizzard варира от €129K до €184K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Activision Blizzard. Последна актуализация: 9/22/2025

Средно общо възнаграждение

€148K - €173K
Ireland
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
€129K€148K€173K€184K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

€142K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Activision Blizzard, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Други ресурси