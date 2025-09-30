Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Chicago Area в ActiveCampaign варира от $176K на year за Senior Software Engineer до $180K на year за Staff Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Chicago Area възлiza на $185K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ActiveCampaign. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В ActiveCampaign, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
