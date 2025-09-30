Директория на компаниите
ActiveCampaign Софтуерен инженер Заплати в Greater Chicago Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Chicago Area в ActiveCampaign варира от $176K на year за Senior Software Engineer до $180K на year за Staff Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Chicago Area възлiza на $185K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ActiveCampaign. Последна актуализация: 9/30/2025

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ActiveCampaign, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

Подай нова длъжност

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в ActiveCampaign in Greater Chicago Area е с годишно общо възнаграждение от $203,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ActiveCampaign за позицията Софтуерен инженер in Greater Chicago Area е $190,000.

Други ресурси