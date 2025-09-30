Директория на компаниите
Acronis
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Bulgaria в Acronis възлиза на BGN 92.6K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Acronis. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Общо годишно
BGN 92.6K
Ниво
Senior
Основна
BGN 92.6K
Stock (/yr)
BGN 0
Бонус
BGN 0
Години в компанията
5 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Acronis?

BGN 277K

Последни подадени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Acronis in Bulgaria е с годишно общо възнаграждение от BGN 141,624. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Acronis за позицията Софтуерен инженер in Bulgaria е BGN 86,600.

Други ресурси