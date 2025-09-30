Директория на компаниите
Acronis
  • Заплати
  • Продуктов мениджър

  • Всички заплати в Продуктов мениджър

  • Sofia City Province

Acronis Продуктов мениджър Заплати в Sofia City Province

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in Sofia City Province в Acronis възлиза на BGN 131K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Acronis. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Acronis
Product Manager
Sofia, SF, Bulgaria
Общо годишно
BGN 131K
Ниво
L3
Основна
BGN 131K
Stock (/yr)
BGN 0
Бонус
BGN 0
Години в компанията
4 Години
Години опит
20 Години
Какви са кариерните нива в Acronis?

BGN 277K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Acronis in Sofia City Province е с годишно общо възнаграждение от BGN 176,780. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Acronis за позицията Продуктов мениджър in Sofia City Province е BGN 136,222.

