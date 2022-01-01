Директория на компаниите
Acronis
Acronis Заплати

Заплатата в Acronis варира от $51,449 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $132,197 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Acronis. Последно актуализирано: 9/7/2025

$160K

Продуктов мениджър
Median $75.4K
Софтуерен инженер
Median $90.8K
Специалист по данни
$51.4K

Информационен технолог (ИТ)
$100K
Проектен мениджър
$79.2K
Продажби
$132K
ЧЗВ

