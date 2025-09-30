Директория на компаниите
Acquia
Acquia Софтуерен инженер Заплати в Pune Metropolitan Region

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Pune Metropolitan Region в Acquia възлiza на ₹2.17M на year за Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Pune Metropolitan Region възлiza на ₹2.81M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Acquia. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer
(Начално ниво)
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Виж 1 още нива


Последни подадени заплати


Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в Acquia?

ЧЗВ

Acquia in Pune Metropolitan RegionСофтуерен инженер最高薪酬方案，年度總薪酬為₹5,432,407。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
AcquiaСофтуерен инженер職位 in Pune Metropolitan Region年度總薪酬中位數為₹2,806,207。

