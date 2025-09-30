Възнаграждението за Софтуерен инженер in Pune Metropolitan Region в Acquia възлiza на ₹2.17M на year за Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Pune Metropolitan Region възлiza на ₹2.81M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Acquia. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***