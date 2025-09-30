Директория на компаниите
ACME Софтуерен инженер Заплати в New York City Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in New York City Area в ACME възлиза на $150K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ACME. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
ACME
Software Engineer
New York, NY
Общо годишно
$150K
Ниво
L3
Основна
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в ACME?

$160K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

ACME şirketindeki in New York City Area Софтуерен инженер pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $274,999 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ACME şirketinde Софтуерен инженер rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $150,000 tutarındadır.

Други ресурси