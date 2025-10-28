Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Хардуерен инженер in Taiwan в Accton Technology възлиза на NT$1.64M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Accton Technology. Последна актуализация: 10/28/2025

Средна заплата
company icon
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Общо годишно
NT$1.64M
Ниво
Advance Engineer
Основна
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Accton Technology?
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Хардуерен инженер в Accton Technology in Taiwan е с годишно общо възнаграждение от NT$2,162,251. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Accton Technology за позицията Хардуерен инженер in Taiwan е NT$1,181,817.

