Директория на компаниите
Accor
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Accor Заплати

Диапазонът на заплатите на Accor варира от $29,383 в общо възнаграждение годишно за Копирайтер в долния край до $72,648 за Анализатор по киберсигурност в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Accor. Последна актуализация: 8/15/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Административен асистент
$29.8K
Копирайтер
$29.4K
Ръководител на проект
$69K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Анализатор по киберсигурност
$72.6K
Софтуерен инженер
$69.6K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Accor הוא Анализатор по киберсигурност at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $72,648. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Accor הוא $69,021.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Accor

Свързани компании

  • Tesla
  • Flipkart
  • Databricks
  • Pinterest
  • Facebook
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси