AccelByte
AccelByte Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Indonesia в AccelByte възлиза на IDR 242.71M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AccelByte. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна заплата
company icon
AccelByte
Site Reliability Engineer
Yogyakarta, YO, Indonesia
Общо годишно
IDR 242.71M
Ниво
L3
Основна
IDR 227.35M
Stock (/yr)
IDR 0
Бонус
IDR 15.36M
Години в компанията
5-10 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в AccelByte?
Последни подадени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Сайт рилайабилити инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в AccelByte in Indonesia е с годишно общо възнаграждение от IDR 323,354,328. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AccelByte за позицията Софтуерен инженер in Indonesia е IDR 227,352,089.

Други ресурси