Abu Dhabi Investment Authority
Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in United Arab Emirates в Abu Dhabi Investment Authority варира от AED 522K до AED 744K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Abu Dhabi Investment Authority. Последна актуализация: 10/27/2025

Средно общо възнаграждение

AED 598K - AED 700K
United Arab Emirates
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
AED 522KAED 598KAED 700KAED 744K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Какви са кариерните нива в Abu Dhabi Investment Authority?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Abu Dhabi Investment Authority in United Arab Emirates е с годишно общо възнаграждение от AED 744,140. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Abu Dhabi Investment Authority за позицията Софтуерен инженер in United Arab Emirates е AED 521,534.

