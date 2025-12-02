Директория на компаниите
Absa Group
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър на софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър на софтуерно инженерство

Absa Group Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на софтуерно инженерство in South Africa в Absa Group варира от ZAR 1.39M до ZAR 1.99M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Absa Group. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$91.2K - $107K
South Africa
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$79.5K$91.2K$107K$113K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Мениджър на софтуерно инженерство заявки в Absa Group за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Absa Group?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър на софтуерно инженерство оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Absa Group in South Africa е с годишно общо възнаграждение от ZAR 1,989,480. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Absa Group за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in South Africa е ZAR 1,394,336.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Absa Group

Свързани компании

  • Tesla
  • Airbnb
  • Microsoft
  • Spotify
  • Square
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/absa-group/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.