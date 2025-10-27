Директория на компаниите
Abra
Abra Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Israel в Abra възлиза на ₪227K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Abra. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна заплата
company icon
Abra
Software Engineer
Raanana, HM, Israel
Общо годишно
₪227K
Ниво
Junior
Основна
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Бонус
₪0
Години в компанията
2 Години
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Abra?
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Abra in Israel е с годишно общо възнаграждение от ₪414,480. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Abra за позицията Софтуерен инженер in Israel е ₪237,197.

