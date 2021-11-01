Директория на компаниите
Abnormal AI
Abnormal AI Заплати

Заплатата в Abnormal AI варира от $67,409 общо възнаграждение годишно за Мениджър на технически програми в долния край до $623,603 за Човешки ресурси в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Abnormal AI. Последно актуализирано: 11/14/2025

Софтуерен инженер
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Backend софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $200K
Анализатор по киберсигурност
Median $181K

Човешки ресурси
$624K
Маркетинг
$208K
Маркетингови операции
$214K
Рекрутър
$199K
Продажби
$236K
Мениджър на софтуерно инженерство
$585K
Мениджър на технически програми
$67.4K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Abnormal AI, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Abnormal AI е Човешки ресурси at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $623,603. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Abnormal AI е $210,816.

