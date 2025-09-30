Директория на компаниите
ABBYY
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Hungary

ABBYY Софтуерен инженер Заплати в Hungary

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Hungary в ABBYY възлиза на HUF 28.19M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ABBYY. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Общо годишно
HUF 28.19M
Ниво
L3
Основна
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Бонус
HUF 0
Години в компанията
5 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в ABBYY?

HUF 56.4M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от HUF 10,575 хил.+ (понякога HUF 10,5750 хил.+).

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в ABBYY in Hungary е с годишно общо възнаграждение от HUF 34,507,330. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ABBYY за позицията Софтуерен инженер in Hungary е HUF 22,317,081.

