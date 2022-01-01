Директория на компаниите
ABBYY
ABBYY Заплати

Заплатата в ABBYY варира от $36,116 общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $111,543 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ABBYY. Последно актуализирано: 9/8/2025

Софтуерен инженер
Median $80K
Бизнес аналитик
$93.6K
Корпоративно развитие
$39.2K

Клиентско обслужване
$36.4K
Информационен технолог (ИТ)
$36.1K
Маркетинг
$46.6K
Продуктов мениджър
$78.2K
Проектен мениджър
$72.1K
Мениджър софтуерно инженерство
$112K
ЧЗВ

The highest paying role reported at ABBYY is Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $111,543. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABBYY is $72,136.

