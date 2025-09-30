Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в ABB варира от $90K на year за Associate Software Engineer до $84.5K на year за Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $90K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ABB. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
$90K
$80K
$10K
$0
Software Engineer
$84.5K
$84.5K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
