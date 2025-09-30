Директория на компаниите
ABB
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Metropoolregio Eindhoven

ABB Софтуерен инженер Заплати в Metropoolregio Eindhoven

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Metropoolregio Eindhoven в ABB варира от €81K на year за Software Engineer до €88.5K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Metropoolregio Eindhoven възлiza на €84.8K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ABB. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
(Начално ниво)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€81K
€81K
€0
€0
Senior Software Engineer
€88.5K
€85.5K
€0
€3K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Виж 1 още нива
€160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Какви са кариерните нива в ABB?

Включени длъжности

Нетуъркинг инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в ABB in Metropoolregio Eindhoven е с годишно общо възнаграждение от €118,238. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ABB за позицията Софтуерен инженер in Metropoolregio Eindhoven е €84,813.

