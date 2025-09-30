Възнаграждението за Софтуерен инженер in Metropoolregio Eindhoven в ABB варира от €81K на year за Software Engineer до €88.5K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Metropoolregio Eindhoven възлiza на €84.8K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ABB. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€81K
€81K
€0
€0
Senior Software Engineer
€88.5K
€85.5K
€0
€3K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включени длъжностиПодай нова длъжност