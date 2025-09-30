Възнаграждението за Софтуерен инженер in Italy в ABB варира от €43.4K на year за Associate Software Engineer до €50.2K на year за Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Italy възлiza на €43.4K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ABB. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
€43.4K
€38K
€0
€5.4K
Software Engineer
€50.2K
€47.9K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
