Работите тук? Заявете вашата компания
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Greater Zurich Area

ABB Софтуерен инженер Заплати в Greater Zurich Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Zurich Area в ABB възлiza на CHF 122K на year за Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Zurich Area възлiza на CHF 118K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ABB. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
(Начално ниво)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Виж 1 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в ABB?

Включени длъжности

Нетуъркинг инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at ABB in Greater Zurich Area sits at a yearly total compensation of CHF 137,784. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABB for the Софтуерен инженер role in Greater Zurich Area is CHF 100,680.

