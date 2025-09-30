Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Stockholm в ABB възлiza на SEK 502K на year за Associate Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Stockholm възлiza на SEK 502K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ABB. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
SEK 502K
SEK 502K
SEK 0
SEK 0
Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Senior Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Lead Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
