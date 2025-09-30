Директория на компаниите
ABB
ABB Софтуерен инженер Заплати в Greater Bengaluru

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в ABB възлиза на ₹1.74M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ABB. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
ABB
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹1.74M
Ниво
L1
Основна
₹1.44M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹298K
Години в компанията
3 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в ABB?

₹13.94M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Включени длъжности

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в ABB in Greater Bengaluru е с годишно общо възнаграждение от ₹4,095,110. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ABB за позицията Софтуерен инженер in Greater Bengaluru е ₹1,655,470.

