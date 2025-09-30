Директория на компаниите
ABB
  • Заплати
  • Продуктов дизайнер

  • Всички заплати в Продуктов дизайнер

  • Philadelphia Area

ABB Продуктов дизайнер Заплати в Philadelphia Area

Възнаграждението за Продуктов дизайнер in Philadelphia Area в ABB възлiza на $94K на year за Product Designer. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ABB. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer
$94K
$94K
$0
$0
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Какви са кариерните нива в ABB?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в ABB in Philadelphia Area е с годишно общо възнаграждение от $98,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ABB за позицията Продуктов дизайнер in Philadelphia Area е $90,000.

