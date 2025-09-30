Възнаграждението за Продуктов дизайнер in Philadelphia Area в ABB възлiza на $94K на year за Product Designer. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ABB. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer
$94K
$94K
$0
$0
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
