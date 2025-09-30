Директория на компаниите
ABB
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Механичен инженер

  • Всички заплати в Механичен инженер

  • Sweden

ABB Механичен инженер Заплати в Sweden

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ABB. Последна актуализация: 9/30/2025

Нужни са ни само 4 още Механичен инженер заявки в ABB за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

SEK 1.55M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от SEK 292 хил.+ (понякога SEK 2920 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси
Какви са кариерните нива в ABB?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Механичен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Механичен инженер at ABB in Sweden sits at a yearly total compensation of SEK 629,902. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABB for the Механичен инженер role in Sweden is SEK 522,679.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за ABB

Свързани компании

  • Siemens
  • Mentor Graphics
  • Richemont
  • Schneider Electric
  • DXC Technology
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси