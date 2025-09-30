Директория на компаниите
ABB
ABB Финансов аналитик Заплати в Greater Bengaluru

Медианният пакет за възнаграждение на Финансов аналитик in Greater Bengaluru в ABB възлиза на ₹807K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ABB. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
ABB
Financial Analyst
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹807K
Ниво
hidden
Основна
₹807K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
0-1 Години
Какви са кариерните нива в ABB?

₹13.94M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Финансов аналитик в ABB in Greater Bengaluru е с годишно общо възнаграждение от ₹1,288,873. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ABB за позицията Финансов аналитик in Greater Bengaluru е ₹750,653.

Други ресурси