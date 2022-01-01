Директория на компаниите
ABB
Работите тук? Заявете вашата компания

ABB Заплати

Заплатата в ABB варира от $6,349 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $191,040 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ABB. Последно актуализирано: 9/8/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $82.9K
Хардуерен инженер
Median $120K
Продуктов дизайнер
Median $98K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Специалист по данни
Median $39.4K
Финансов аналитик
Median $9.3K
Счетоводител
$53.2K
Бизнес аналитик
$114K
Инженер автоматизация
$28.6K
Копирайтър
$45.2K
Клиентско обслужване
$6.3K
Маркетинг
$17.9K
Механичен инженер
$63.5K
Продуктов мениджър
$151K
Проектен мениджър
$154K
Продажби
$86.8K
Инженер по продажби
$50.6K
Аналитик по киберсигурност
$32.5K
Архитект на решения
$191K
Технически програмен мениджър
$76.1K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

The highest paying role reported at ABB is Архитект на решения at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $191,040. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABB is $63,528.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за ABB

Свързани компании

  • Siemens
  • Mentor Graphics
  • Richemont
  • Schneider Electric
  • DXC Technology
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси