Aakash Educational Services Заплати

Диапазонът на заплатите на Aakash Educational Services варира от $3,074 в общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $25,305 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Aakash Educational Services. Последна актуализация: 8/10/2025

$160K

Обслужване на клиенти
$3.1K
Информационен технолог (ИТ)
$6K
Продажби
$7.2K

Софтуерен инженер
$25.3K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Aakash Educational Services, е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $25,305. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Aakash Educational Services, е $6,605.

