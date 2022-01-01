Директория на компаниите
A123 Systems
Работите ли тук? Заявете вашата компания

A123 Systems Заплати

Диапазонът на заплатите на A123 Systems варира от $29,850 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $149,250 за Експерт по данни в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на A123 Systems. Последна актуализация: 8/12/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Химически инженер
Median $125K
Експерт по данни
$149K
Софтуерен инженер
$29.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

В A123 Systems, Отпускане на акции/дялово участие подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да взаимодействате със служители от различни компании, да получите съвети за кариера и други.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в A123 Systems, е Експерт по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $149,250. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в A123 Systems, е $125,000.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за A123 Systems

Свързани компании

  • CME
  • HackerOne
  • PathAI
  • Smartronix
  • Egnyte
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси