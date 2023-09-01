99 Group Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в 99 Group варира от $28,263 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $56,772 за Продуктов дизайнер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на 99 Group. Последно актуализирано: 11/14/2025

Продуктов дизайнер
$56.8K
Продуктов мениджър
$28.3K
Софтуерен инженер
$43.4K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в 99 Group е Продуктов дизайнер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $56,772. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в 99 Group е $43,408.

