84.51˚ Софтуерен инженер Заплати в Greater Chicago Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Chicago Area в 84.51˚ възлiza на $133K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Chicago Area възлiza на $125K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на 84.51˚. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer
(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$133K
$133K
$0
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 1 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в 84.51˚?

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Фул-стак софтуер инженер

Дейта инженер

Рисърч сайънтист

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в 84.51˚ in Greater Chicago Area е с годишно общо възнаграждение от $144,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в 84.51˚ за позицията Софтуерен инженер in Greater Chicago Area е $93,850.

