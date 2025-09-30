Директория на компаниите
84.51˚
84.51˚ Специалист по данни Заплати в Cincinnati Area

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in Cincinnati Area в 84.51˚ възлиза на $92K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на 84.51˚. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
84.51˚
Data Scientist
Cincinnati, OH
Общо годишно
$92K
Ниво
L1
Основна
$87K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5K
Години в компанията
2 Години
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в 84.51˚?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в 84.51˚ in Cincinnati Area е с годишно общо възнаграждение от $166,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в 84.51˚ за позицията Специалист по данни in Cincinnati Area е $110,000.

