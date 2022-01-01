84.51˚ Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в 84.51˚ варира от $80,400 общо възнаграждение годишно за Маркетингови операции в долния край до $252,000 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на 84.51˚. Последно актуализирано: 9/7/2025

$160K

Специалист по данни
Median $123K
Софтуерен инженер
Median $140K

Фул-стак софтуер инженер

Дейта инженер

Рисърч сайънтист

Продажби
Median $105K

Продуктов мениджър
Median $252K
Маркетингови операции
$80.4K
Мениджър софтуерно инженерство
$241K
Липсва вашата длъжност?

ЧЗВ

El puesto mejor pagado reportado en 84.51˚ es Продуктов мениджър con una compensación total anual de $252,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 84.51˚ es $131,600.

