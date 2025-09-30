Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Dallas Area в 7-Eleven варира от $136K на year за Software Engineer II до $171K на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Dallas Area възлiza на $156K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на 7-Eleven. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
