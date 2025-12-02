Директория на компаниите
4flow
4flow Софтуерен инженер Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на 4flow. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$81K - $94.1K
Germany
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$71.4K$81K$94.1K$104K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в 4flow?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в 4flow in Germany е с годишно общо възнаграждение от €90,266. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в 4flow за позицията Софтуерен инженер in Germany е €62,200.

