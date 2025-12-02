Директория на компаниите
4flow
4flow Консултант по управление Заплати

Средното общо възнаграждение за Консултант по управление in Germany в 4flow варира от €65.4K до €93.3K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на 4flow. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$86K - $101K
Germany
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$75K$86K$101K$107K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в 4flow?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Консултант по управление в 4flow in Germany е с годишно общо възнаграждение от €93,252. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в 4flow за позицията Консултант по управление in Germany е €65,356.

Други ресурси

