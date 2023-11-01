Директория на компаниите
3Shape
3Shape Заплати

Заплатата в 3Shape варира от $73,469 общо възнаграждение годишно за Регулаторни въпроси в долния край до $157,326 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на 3Shape. Последно актуализирано: 11/15/2025

Софтуерен инженер
Median $88.7K
Регулаторни въпроси
$73.5K
Архитект на решения
$157K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в 3Shape е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $157,326. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в 3Shape е $88,734.

