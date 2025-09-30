Директория на компаниите
3Pillar Global
3Pillar Global Софтуерен инженер Заплати в Czech Republic

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Czech Republic в 3Pillar Global възлиза на CZK 1.13M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на 3Pillar Global. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Brno, JM, Czech Republic
Общо годишно
CZK 1.13M
Ниво
L3
Основна
CZK 1.13M
Stock (/yr)
CZK 0
Бонус
CZK 0
Години в компанията
9 Години
Години опит
11 Години
Какви са кариерните нива в 3Pillar Global?

CZK 3.5M

Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в 3Pillar Global in Czech Republic е с годишно общо възнаграждение от CZK 1,260,198. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в 3Pillar Global за позицията Софтуерен инженер in Czech Republic е CZK 741,943.

Други ресурси