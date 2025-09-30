Директория на компаниите
3Pillar Global
  Заплати
  Софтуерен инженер

  Всички заплати в Софтуерен инженер

  Canada

3Pillar Global Софтуерен инженер Заплати в Canada

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Canada в 3Pillar Global възлиза на CA$79.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на 3Pillar Global. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Общо годишно
CA$79.2K
Ниво
L2
Основна
CA$78.6K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$559
Години в компанията
2 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в 3Pillar Global?

CA$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Софтуерен инженер sa 3Pillar Global in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$87,877. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa 3Pillar Global para sa Софтуерен инженер role in Canada ay CA$78,605.

Други ресурси