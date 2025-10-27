Директория на компаниите
3M Технически програмен мениджър Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на 3M. Последна актуализация: 10/27/2025

Средно общо възнаграждение

CRC 31.06M - CRC 37.62M
Costa Rica
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
CRC 28.64MCRC 31.06MCRC 37.62MCRC 40.03M
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 1 още Технически програмен мениджър заявки в 3M за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

Block logo
+CRC 29.22M
Robinhood logo
+CRC 44.84M
Stripe logo
+CRC 10.08M
Datadog logo
+CRC 17.63M
Verily logo
+CRC 11.08M
Don't get lowballed

График на придобиване

0%

ГОД 1

0%

ГОД 2

100 %

ГОД 3

Тип акции
RSU + Options

В 3M, RSU + Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 0% се придобива в 1st-ГОД (0.00% годишно)

  • 0% се придобива в 2nd-ГОД (0.00% годишно)

  • 100% се придобива в 3rd-ГОД (100.00% годишно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU + Options

В 3M, RSU + Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Технически програмен мениджър в 3M in Costa Rica е с годишно общо възнаграждение от CRC 40,031,074. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в 3M за позицията Технически програмен мениджър in Costa Rica е CRC 28,642,924.

