Средното общо възнаграждение за Архитект на решения in United States в 3M варира от €104K до €147K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на 3M. Последна актуализация: 10/27/2025

Средно общо възнаграждение

€117K - €134K
Germany
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
€104K€117K€134K€147K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Don't get lowballed

График на придобиване

0%

ГОД 1

0%

ГОД 2

100 %

ГОД 3

Тип акции
RSU + Options

В 3M, RSU + Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 0% се придобива в 1st-ГОД (0.00% годишно)

  • 0% се придобива в 2nd-ГОД (0.00% годишно)

  • 100% се придобива в 3rd-ГОД (100.00% годишно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU + Options

В 3M, RSU + Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в 3M in United States е с годишно общо възнаграждение от €147,414. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в 3M за позицията Архитект на решения in United States е €103,690.

