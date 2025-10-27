Средното общо възнаграждение за Мениджър софтуерно инженерство in United States в 3M варира от $140K до $192K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на 3M. Последна актуализация: 10/27/2025
Средно общо възнаграждение
0%
ГОД 1
0%
ГОД 2
100 %
ГОД 3
В 3M, RSU + Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:
0% се придобива в 1st-ГОД (0.00% годишно)
0% се придобива в 2nd-ГОД (0.00% годишно)
100% се придобива в 3rd-ГОД (100.00% годишно)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
