Възнаграждението за Хардуерен инженер in United States в 3M възлiza на $127K на year за T3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $128K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на 3M. Последна актуализация: 10/27/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$127K
$122K
$0
$4.1K
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
0%
ГОД 1
0%
ГОД 2
100 %
ГОД 3
В 3M, RSU + Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:
0% се придобива в 1st-ГОД (0.00% годишно)
0% се придобива в 2nd-ГОД (0.00% годишно)
100% се придобива в 3rd-ГОД (100.00% годишно)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В 3M, RSU + Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.